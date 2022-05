Ascolti tv, nuovo boom per l’Eurovision 2022: la finale vista da oltre 6 milioni di spettatori (Di domenica 15 maggio 2022) Che serata pazzesca quella che il pubblico di Rai 1 ha avuto modo di seguire in Italia e il pubblico di tutto il mondo in streaming e nelle tv di ogni nazione. Una finale dell’Eurovision ricchissima di emozioni e con una vittoria storica per l’Ucraina, una dimostrazione di come tutto il mondo, chieda la pace per quello che sta accadendo, ormai da 80 giorni. Una serata quasi perfetta, quella trasmessa il 14 maggio 2022 su Rai 1. Purtroppo sono mancati anche i momenti no, e i momenti di apprensione. Grande ansia quando improvvisamente Laura Pausini è scomparsa dal palco a causa di un malore. Ma alla fine, possiamo dire, che la finale dell’Eurovision è filata abbastanza liscia e l’Italia ha organizzato un grandissimo evento, senza troppe sbavature. Il pubblico, ha premiato la finale ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 15 maggio 2022) Che serata pazzesca quella che il pubblico di Rai 1 ha avuto modo di seguire in Italia e il pubblico di tutto il mondo in streaming e nelle tv di ogni nazione. Unadelricchissima di emozioni e con una vittoria storica per l’Ucraina, una dimostrazione di come tutto il mondo, chieda la pace per quello che sta accadendo, ormai da 80 giorni. Una serata quasi perfetta, quella trasmessa il 14 maggiosu Rai 1. Purtroppo sono mancati anche i momenti no, e i momenti di apprensione. Grande ansia quando improvvisamente Laura Pausini è scomparsa dal palco a causa di un malore. Ma alla fine, possiamo dire, che ladelè filata abbastanza liscia e l’Italia ha organizzato un grandissimo evento, senza troppe sbavature. Il pubblico, ha premiato la...

