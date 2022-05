Ascolti tv | Eurovision 2022 ieri sera | quanto ha fatto la finale?

Advertising

GiusCandela : Ogni anno mi stupiscono i paragoni tra Sanremo ed #Eurovision, analfabetismo televisivo. Mondi diversi, pubblico a… - GiusCandela : Il pubblico ritorna per il bis, ancora ottimi ascolti per l'#Eurovision: 5.538.000 telespettatori con il 27.7% di share. - IlContiAndrea : Ottimi gli ascolti anche per la seconda #Semifinale di #Eurovision 5.538.000 e 27.7% #Escita #ESC2022 - NicholasVita990 : RT @GiusCandela: Ogni anno mi stupiscono i paragoni tra Sanremo ed #Eurovision, analfabetismo televisivo. Mondi diversi, pubblico a cui si… - jornalistavitor : RT @repubblica: Eurovision 2022 a Torino, ascolti rock e una città che balla [di Laura Pertici] -

...1 milioni di tweet prodotti per #, più di mezzo milione per #ESC2022 e oltre 180.000 per ... In mattinata, su queste pagine troverete il nostro consueto approfondimento suglitv, dopo ...Era comune comunque una delle più incisive in gara quest'anno - dopo un paio dirimane in testa - ma aspesso le proposte musicali e le canzoni in sé contano poco. Dono più ...Avevano il 48% di possibilità di vittoria secondo i bookmakers, e come da previsione hanno vinto Eurovision Song Contest, è il gruppo che ha rappresentato l'Ucraina. La Kalush Orchestra con la canzone ...Strade stracolme di accenti, trucco, vestiti ultra-kitsch, tante bandiere. È stata una settimana sopra le righe e al di là di ogni attesa ...