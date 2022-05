Ascolti TV 14 maggio, Paolo Bonolis accorcia su Flavio Insinna: classifica Eurovision (Di domenica 15 maggio 2022) Sabato 14 maggio si è tenuta la finale dell'Eurovision Song Contest, che ha influito un bel po' all'interno dei palinsesti Rai e Mediaset. Su Canale 5 è saltata la finale di Amici di Maria, la quale è stata rimandata a domenica 15 maggio. A non andare in onda anche Soliti Ignoti - Il ritorno, con Amadeus che si è fatto da parte per dare spazio alla 'Presentazione dell'ESC 2022' (share 26.9%). Crollano ancora i numeri di Flavio Insinna, ma questa puntata de L'Eredità è stata investita da una notizia importante: la campionessa ha dato forfait! Calano gli Ascolti tv de L'Eredità: Flavio Insinna annuncia il forfait della campionessa Partiamo subito dal Preserale che è stato vinto da L'Eredità nonostante l'importante calo riscontrato da ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 15 maggio 2022) Sabato 14si è tenuta la finale dell'Song Contest, che ha influito un bel po' all'interno dei palinsesti Rai e Mediaset. Su Canale 5 è saltata la finale di Amici di Maria, la quale è stata rimandata a domenica 15. A non andare in onda anche Soliti Ignoti - Il ritorno, con Amadeus che si è fatto da parte per dare spazio alla 'Presentazione dell'ESC 2022' (share 26.9%). Crollano ancora i numeri di, ma questa puntata de L'Eredità è stata investita da una notizia importante: la campionessa ha dato forfait! Calano glitv de L'Eredità:annuncia il forfait della campionessa Partiamo subito dal Preserale che è stato vinto da L'Eredità nonostante l'importante calo riscontrato da ...

Advertising

antoniogenna : Ieri e oggi in TV 15/05/2022 — Ascolti italiani di sabato 14 maggio 2022: 6,6 milioni (41,9%) per la serata finale… - gabrillasarti2 : Dove vuole finire questa Italia ? ?? Ascolti tv sabato 14 maggio 2022: Finale Eurovision 2022, Amici come prima, FB… - bclnews_it : Ascolti AM Treviso 15 maggio - - il_Case : Ascolti TV | Sabato 14 maggio 2022. L’Eurovision Song Contest 2022 chiude col botto (6.6 mln – 41.9% di share) |… - emabrue : Ascolti Tv 14 maggio 2022: “Eurovision Song Contest” record. Vince l’Ucraina, secondi gli inglesi, Italia sesta. Bo… -