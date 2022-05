ASCOLTI TV 14 MAGGIO 2022 | LA FINALE DELL’EUROVISION FERMA L’ITALIA CON 6 6 MLN PICCO DI 7 9 E IL 41 | 9% | AMICI COME PRIMA 9 | 6% | DON CAMILLO 5 | 4% | GIRO OLTRE IL 17%

(Di domenica 15 maggio 2022)TV 14· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Caffè di RaiUno – xTg1 + Tg1 Speciale – 967 20.49 + 957 19.43InFamiglia – 1002 20.81 + 912 20.29Buongiorno Benessere – 763 17.23Passaggio a Nord-Ovest – 738 13.53Linea Verde Link – 1152 15.20Linea Verde Life – 2130 18.96Tg1 – 3501 25.93Dedicato – 1584 12.79Linea Blu – 1001 12.79A Sua Immagine – 797 7.95 + 776 8.02ItaliaSì! – 1113 12.29 + 1334 14.26L’Eredità – 2036 19.59L’Eredità – 3148 24.04Tg1 – 4186 26.73AnteEurovision – 4674 26.91Eurovision Song Contest – 6590 41.90 4052 44.81 991 52.34 3442 38.98RaiNews24 – xPagina – xTg5 – 969 20.23X-Style – 620 12.49Super Partes – ndViaggiatori – 387 8.97Forum (R) – 1306 18.17Tg5 – 2757 21.69Beautiful – 2395 17.81Una Vita – 2008 ...

Advertising

Si chiude con il botto l'avventura dell'Eurovision 2022 su Rai 1: ecco i dati di ascolto del 14...... che si è conclusa sabato 14. Ci riferiamo all'Eurovision Song Contest 2022 con un talk dedicato al successo di pubblico e didell'evento musicale. Presenti in studio i seguenti ospiti:...Boom di ascolti per la finale dell'Eurovision Song Contest, che ha incoronato vincitori gli ucraini della Kalush Orchestra: la diretta dal Pala Olimpico di Torino è stata seguita ieri ...Boom di ascolti per la finale dell' Eurovision Song Contest, che ha incoronato vincitori gli ucraini della Kalush Orchestra: la diretta dal Pala Olimpico di Torino è stata seguita ...