Arriva l’indiscrezione su Bremer | “Due club vicinissimi al brasiliano!”

(Di domenica 15 maggio 2022) Nell’edizione odierna di Libero, il giornalista Fabrizio Biasin ha riportato una clamorosa indiscrezione di mercato dell’Inter. Secondo Biasin, i nerazzurri sarebbero molto vicini ad acquistare Gleisonper la prossima stagione. Questo è quanto affermato dal giornalista: “si avvicina a lunghi passi all’Internazionale. La faccenda è chiara: il difensore piace a mezzo mondo, ma ha dato più di mezza parola ai nerazzurri”. Calciomercato InterPoi, Biasin ha aggiunto: “Inter e il brasiliano sono d’accordo da tempo e il recente prolungamento del contratto con il Torino è valso come una sorta di assicurazione per il giocatore stesso”. Tuttavia, l’Inter non è l’unica squadra interessata al granitico centrale del Torino: su di lui c’è anche il Paris-Saint Germain di Leonardo. Juri Modugno