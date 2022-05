Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 15 maggio 2022 (Di domenica 15 maggio 2022) Gli ospiti di “domenica In” del 15 maggio 2022. Nuovo appuntamento oggi, domenica 15 maggio 2022, a partire dalle 14:00 su Raiuno, con una nuova puntata di “domenica In”. Ecco, per voi, gli ospiti della puntata. Gli ospiti di “domenica In” del 15 maggio 2022 La puntata si aprirà con un dibattito incentrato sull’“Eurovision Song Contest”. A parlare del trionfo dell’Ucraina, con la Kalush Orchestra e la loro “Stefania”, saranno Marino Bartoletti, Mara Maionchi e Andrea Scanzi. In collegamento, sarà presente anche Al Bano che, insieme all’ex moglie Romina Power, ha partecipato alla ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 15 maggio 2022) Glidi “In” del 15. Nuovo appuntamento15, a partire dalle 14:00 su Raiuno, con una nuova puntata di “In”. Ecco, per voi, glidella puntata. Glidi “In” del 15La puntata si aprirà con un dibattito incentrato sull’“Eurovision Song Contest”. A parlare del trionfo dell’Ucraina, con la Kalush Orchestra e la loro “Stefania”, saranno Marino Bartoletti, Mara Maionchi e Andrea Scanzi. In collegamento, sarà presente anche Al Bano che, insieme all’ex moglie Romina Power, ha partecipato alla ...

Advertising

tvblogit : Domenica In: anticipazioni puntata 15 maggio 2022, ospiti e tutte le informazioni - zazoomblog : Domenica IN a tutto Eurovision per Mara Venier: gli ospiti del 15 maggio 2022 le anticipazioni - #Domenica #tutto… - AnnaMancini81 : Domenica In 15 maggio, ospiti e anticipazioni: talk sull’Eurovision Song Contest - d_carella : RT @tgrregioneuropa: Domenica #15maggio la nuova puntata 11.25 @RaiTre @RaiPlay. Anticipazioni sul sommario nel sito di @Raiofficialnews qu… - tgrregioneuropa : RT @tgrregioneuropa: Domenica #15maggio la nuova puntata 11.25 @RaiTre @RaiPlay. Anticipazioni sul sommario nel sito di @Raiofficialnews qu… -