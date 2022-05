Anche il ministro Di Maio blinda Draghi: "M5S responsabile". Fino al 2023 (Di domenica 15 maggio 2022) Anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, blinda il Governo e il premier Mario Draghi. Dopo le rassicurazioni sul fatto che l'esecutivo arriverà al 2023, giunte ieri dal segretario del Pd, Enrico Letta, e dal leader del M5s, Giuseppe Conte, oggi Di Maio ribadisce: "In merito alla tenuta del governo non sono preoccupato. Ovviamente ci sono delle discussioni in corso, è normale che ci sia un contraddittorio ma questo governo è nato proprio per affrontare questo tempo di crisi". Ospite di "In Mezz'ora in più" su Rai3, il ministro dice di non temere neppure le fibrillazioni all'interno del Movimento 5 Stelle, in particolare sul tema della guerra in Ucraina e dell'invio delle armi a Kiev. "Giuseppe Conte ha detto di aver sentito le parole ... Leggi su iltempo (Di domenica 15 maggio 2022)ildegli Esteri, Luigi Diil Governo e il premier Mario. Dopo le rassicurazioni sul fatto che l'esecutivo arriverà al, giunte ieri dal segretario del Pd, Enrico Letta, e dal leader del M5s, Giuseppe Conte, oggi Diribadisce: "In merito alla tenuta del governo non sono preoccupato. Ovviamente ci sono delle discussioni in corso, è normale che ci sia un contraddittorio ma questo governo è nato proprio per affrontare questo tempo di crisi". Ospite di "In Mezz'ora in più" su Rai3, ildice di non temere neppure le fibrillazioni all'interno del Movimento 5 Stelle, in particolare sul tema della guerra in Ucraina e dell'invio delle armi a Kiev. "Giuseppe Conte ha detto di aver sentito le parole ...

