Anche Ghoulam saluta Insigne | “Quanto ci siamo divertiti! Buona fortuna”

(Di domenica 15 maggio 2022) Quella contro il Genoa, non era una partita come tutte le altre. L’addio del capitano Lorenzoha arricchito di significato la sfida contro i rossoblù. Lo Stadio Maradona gremito ha voluto rendere omaggio al “Magnifico” che prima del match è stato celebratodalla società con diversi riconoscimenti. LorenzoNapoli (Getty Images)i compagni di squadra hanno voluto celebrare il loro capitano; tra questi c’è Faouzilui all’ultima partita in casa in azzurro. Il terzino algerino ha dedicato un post sul suo profilo Instagram a Lorenzo. Di seguito il messaggio di: “amico mio!cidivertiti, ...

Advertising

gallagher_1 : @GhoulamFaouzi @Lor_Insigne Reina; Hysaj, Albiol, Kk, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.… - Obi_Recto : RT @domenic84448442: Grazie @GhoulamFaouzi. Sono otto anni che ad ogni calcio d’angolo che tiri spero di vedere la palla infilarsi tra il p… - Lollox1981 : Oggi la festa era tutta per il capitano #Insigne. Oggi, merita un grosso applauso anche @GhoulamFaouzi che ha gioca… - NelloMascia : #NapoliGenoa Napoli-Genoa 3-0 Ospina 6,5 Di Lorenzo 7 Rrahmani 6 Koulibaly 6,5 Mario Rui 6 Anguissa 7+ Fabian Ru… - claudioiappelli : @1926_cri @ParticipioPart Saranno anche finti questi fischi ma era il caso in questo giorno speciale di insultare c… -

... Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (28' st), Anguissa (38' st Demme), Ruiz ... La cronaca di Bologna - Sassuolo ( GLI HIGHLIGHTS ) leggiSerie A: vincono Torino e Spezia, ...Ma quello di Lorenzo Insigne non è stato l'unico saluto di giornata, gli azzurri infatti danno l'addioa Faouzilui con un contratto in scadenza a fine giugno. Con Sarri il suo ...Giornata di addii in casa Napoli che, oltre a capitan Insigne, saluta altri due calciatori. Si tratta di Faouzi Ghoulam e Kevin Malcuit, entrambi in scadenza di contratto. I due terzini non ...La partita di oggi contro il Genoa è stata un mix di emozioni e lacrime, per due addii importanti, quello del capitano Lorenzo Insigne, e di Faouz ...