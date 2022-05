Anche ADL presente alla cerimonia di Insigne: reazione a sorpresa dei tifosi (Di domenica 15 maggio 2022) Grandi emozioni per la premiazione di Lorenzo Insigne prima dell’inizio di Napoli-Genoa: questa gara sarà infatti l’ultima gara dinanzi al suo pubblico per il talento di Frattamaggiore, che lascerà gli azzurri per trasferirsi al Toronto al termine del campionato. Lorenzo Insigne e Aurelio De Laurentiis Durante la consegna dei premi, però, sono arrivati dei fischi dal pubblico in un momento ben preciso: il momento della consegna del trofeo da parte di De Laurentiis e Spalletti. Appena lo speaker Decibel Bellini ha pronunciato il nome del presidente azzurro, infatti, sono piovuti fischi. Continua dunque il dissenso di una larga parte del tifo napoletano nei confronti del presidente De Laurentiis. Leggi su spazionapoli (Di domenica 15 maggio 2022) Grandi emozioni per la premiazione di Lorenzoprima dell’inizio di Napoli-Genoa: questa gara sarà infatti l’ultima gara dinanzi al suo pubblico per il talento di Frattamaggiore, che lascerà gli azzurri per trasferirsi al Toronto al termine del campionato. Lorenzoe Aurelio De Laurentiis Durante la consegna dei premi, però, sono arrivati dei fischi dal pubblico in un momento ben preciso: il momento della consegna del trofeo da parte di De Laurentiis e Spalletti. Appena lo speaker Decibel Bellini ha pronunciato il nome del presidente azzurro, infatti, sono piovuti fischi. Continua dunque il dissenso di una larga parte del tifo napoletano nei confronti del presidente De Laurentiis.

RafAuriemma : Il #Napoli e #Spalletti costretti a camminare ancora insieme, anche se #Adl ha in mente anche altri allenatori:… - aldebara_n : Lorenzo Insigne sempre il ns Capitano. Uno tra i pochi a salvarsi tra un gruppo di calciatori mercenari e un Presi… - ValeAgozzino : @lucacerchione Ma quindi la trattativa si è proprio arenata anche per il Napoli calcio oppure Adl gioca al rialzo? - gaetanostaglian : Se conoscessi Napoli, o almeno la storia del calcio Napoli sapresti che non solo è un grande benefattore di questa… - gaetanostaglian : @ninconancovive @andrea020461 Infatti anche tu hai visto AdL andare negli spogliatoi a Empoli e dire : Vue ' ! Mz c… -