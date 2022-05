Amministrative in Campania, ‘Noi di centro’ presente anche nei grandi centri (Di domenica 15 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNoi Di Centro, il partito che fa capo a Clemente Mastella, sarà presente alle elezioni Amministrative in Campania in programma il prossimo 12 giugno. In relazione ai grandi centri chiamati al voto (con popolazione superiore ai 15.000 abitanti) Mastella ha, difatti, sia presentato il proprio simbolo, ed è il caso di Pozzuoli (NA), Nola (NA) e Capua (CE)), sia ispirato liste civiche, come ad Acerra (NA) con Acerra al Centro (guidata dal consigliere comunale mastelliano Giulio Stompanato), a Somma Vesuviana (NA) con Somma al Centro (frutto dell’accordo tra la consigliera comunale di Noi Di Centro Lucia di Pilato ed il Sindaco uscente Di Sarno), a Portici (NA) dove Noi di Centro sosterrà il consigliere comunale Vincenzo Ruffino, ex PD, nella lista Viviamo Portici, a Mondragone ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 15 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNoi Di Centro, il partito che fa capo a Clemente Mastella, saràalle elezioniinin programma il prossimo 12 giugno. In relazione aichiamati al voto (con popolazione superiore ai 15.000 abitanti) Mastella ha, difatti, sia presentato il proprio simbolo, ed è il caso di Pozzuoli (NA), Nola (NA) e Capua (CE)), sia ispirato liste civiche, come ad Acerra (NA) con Acerra al Centro (guidata dal consigliere comunale mastelliano Giulio Stompanato), a Somma Vesuviana (NA) con Somma al Centro (frutto dell’accordo tra la consigliera comunale di Noi Di Centro Lucia di Pilato ed il Sindaco uscente Di Sarno), a Portici (NA) dove Noi di Centro sosterrà il consigliere comunale Vincenzo Ruffino, ex PD, nella lista Viviamo Portici, a Mondragone ...

Advertising

anteprima24 : ** Amministrative in Campania, 'Noi di centro' presente anche ... ** - GiorgiaPremier : RT @LuiRispoli: In Campania, dopo la presentazione delle liste per le prossime amministrative, il dato politico rilevante è che il centrode… - SoniaLaVera : RT @LuiRispoli: In Campania, dopo la presentazione delle liste per le prossime amministrative, il dato politico rilevante è che il centrode… - FratellidItalia : RT @LuiRispoli: In Campania, dopo la presentazione delle liste per le prossime amministrative, il dato politico rilevante è che il centrode… - LuiRispoli : In Campania, dopo la presentazione delle liste per le prossime amministrative, il dato politico rilevante è che il… -