AMICI: MARIA DE FILIPPI CHIUDE L'ENNESIMA STAGIONE D'ORO DELLA SCUOLA DI CANALE 5 (Di domenica 15 maggio 2022) Siamo giunti all'ultimo atto DELLA ventunesima STAGIONE di AMICI. In diretta dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma, MARIA De FILIPPI CHIUDE con una media provvisoria del 28,3% di share pari a 4 milioni 350 mila spettatori. Ennesimo successo in una CANALE 5 che vede nei programmi di MARIA le colonne portanti e i maggiori riscontri in termini di ascolto, gradimento e raccolta pubblicitaria. I 40 inediti pubblicati nella SCUOLA hanno totalizzato 142 milioni di streaming su tutte le piattaforme digitali. AMICI durante la fase serale è stato sempre al primo posto per numero di interazioni totali nella classifica dei programmi più discussi sui social. Oltre 600 milioni di visualizzazioni tra Instagram, Facebook, ...

rtl1025 : ???? Quinta serata di #TuttoAccadeSuRTL1025 con @AmorosoOF. Penultima tappa del viaggio della cantante salentina vers… - mengonimarco : Grazie Maria, grazie Amici! È stato bellissimo ed emozionante! Ragazzi siete fortissimi, in bocca al lupo a tutti e… - teatrolafenice : Carlo Maria Giulini, che ricordiamo nel giorno della sua nascita oggi nel 1914, dirige L'Imperatore di Beethoven. A… - conuncriterio : RT @heyiamdesi: scusate ma io sto immaginando alex e luigi abbracciati davanti al led con la carta finale che scorre, we are the champions… - bubinoblog : AMICI: MARIA DE FILIPPI CHIUDE L'ENNESIMA STAGIONE D'ORO DELLA SCUOLA DI CANALE 5 -