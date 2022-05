Amici 21, tutto sulla finale: sfide a eliminazione diretta, chi sono i sei artisti in gara, tutti i premi e come si vota (Di domenica 15 maggio 2022) È il giorno della finale della 21esima edizione di “Amici di Maria De Filippi”. Il programma andrà in diretta dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma, in prima serata su Canale 5 con la conduzione Maria De Filippi. Una serata di sfide ad eliminazione diretta con il televoto aperto. sono in sei a contendersi il primo premio da 150mila euro in gettoni d’oro. Durante la serata saranno anche assegnati i premi di categoria (Canto e Ballo) da 50 mila euro in gettoni d’oro ciascuno. In gara ci sono quattro cantanti Sissi (23 anni), Albe (22 anni), Alex (21 anni), Luigi (20 anni) e i due ballerini Michele (22 anni) e Serena (19 anni). tutti e sei finalisti hanno personalità diverse sia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) È il giorno delladella 21esima edizione di “di Maria De Filippi”. Il programma andrà indal Teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma, in prima serata su Canale 5 con la conduzione Maria De Filippi. Una serata diadcon il televoto aperto.in sei a contendersi il primoo da 150mila euro in gettoni d’oro. Durante la serata saranno anche assegnati idi categoria (Canto e Ballo) da 50 mila euro in gettoni d’oro ciascuno. Inciquattro cantanti Sissi (23 anni), Albe (22 anni), Alex (21 anni), Luigi (20 anni) e i due ballerini Michele (22 anni) e Serena (19 anni).e sei finalisti hanno personalità diverse sia ...

