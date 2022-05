Amici 21, la diretta della finale: videochiamata a sorpresa di Ultimo e Sabrina Ferilli. Sissi e Albe eliminati (Di domenica 15 maggio 2022) In diretta dal teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma, Maria De filippi conduce la finale di Amici 21 che stiamo seguendo come sempre minuto per minuto su Leggo.it . Amici 21, LA diretta della finale DI LEGGO. IT 23.04 In finalissima va Luigi 22.58 Alex e Luigi al centro del palco, Maria: 'Con sincerità chiunque dei due perda è un grande dispiacere. ... Leggi su leggo (Di domenica 15 maggio 2022) Indal teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma, Maria De filippi conduce ladi21 che stiamo seguendo come sempre minuto per minuto su Leggo.it .21, LADI LEGGO. IT 23.04 In finalissima va Luigi 22.58 Alex e Luigi al centro del palco, Maria: 'Con sincerità chiunque dei due perda è un grande dispiacere. ...

Advertising

IlContiAndrea : #Amici21, tutto sulla finale: sfide a eliminazione diretta, chi sono i sei artisti in gara, tutti i premi e come si… - IlContiAndrea : Anche quest’anno faccio parte della giuria per il Premio della Critica. A dopo! Intanto qui tutte le informazioni.… - teatrolafenice : Un anno fa lo interpretavamo tutti da casa - _sTeFaNiA_29 : I commenti in diretta da #casaprelemi della finale di #Amici è proprio quello che mi ci voleva stasera!!!!! #prelemi - valerix29 : RT @rockolpoprock: Amici 2022, Luigi è il vincitore della categoria canto -