Alfa Romeo 156 - Splendida | anche dopo 25 anni - FOTO GALLERY

(Di domenica 15 maggio 2022) Per molti, è una delle migliori berline sportive di sempre. Di certo, è l'più venduta nell'ultimo quarto di secolo, persino più della più piccola 147, sviluppata sulla stessa piattaforma. E proprio 25 sono glipassati da quando la 156 è diventata nota al grande pubblico: nella primavera del 1997, infatti, venivano diffuse le prime immagini e informazioni della vettura. Poche, ma abbastanza da far battere il cuore agli appassionati di tutto il mondo in attesa del lancio ufficiale. Del resto, parliamo dell'auto che di lì a poco sarebbe diventata un punto di riferimento tra le berline sportive per il piacere di guida che sapeva offrire. E noi, per celebrare il suoversario, abbiamo deciso di ripercorrerne la storia nella nostra galleria d'immagini.