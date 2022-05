Alex Sandro, in estate sarà addio: arriva un’offerta irrinunciabile (Di domenica 15 maggio 2022) La Juventus, in estate, sembra aver bisogno di un terzino sinistro vista la situazione di Alex Sandro; la società sembra aver scelto. Un mercato, quello estivo, che deve vedere la Juventus grande protagonista; l’obiettivo della società è rinforzare la rosa in modo da regalare ad Allegri una squadra che possa, a differenza di quanto fatto questa stagione, tornare a dominare il calcio italiano ed essere finalmente protagonista a livello internazionale. Tante le operazioni da fare tra cui il terzino sinistro vista la situazione legata ad Alex Sandro. LaPresseIl gol in finale di coppa Italia non basterà, molto probabilmente, a cambiare il destino di Alex Sandro; il terzino brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2023 e sono piuttosto alte le possibilità che, in ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 15 maggio 2022) La Juventus, in, sembra aver bisogno di un terzino sinistro vista la situazione di; la società sembra aver scelto. Un mercato, quello estivo, che deve vedere la Juventus grande protagonista; l’obiettivo della società è rinforzare la rosa in modo da regalare ad Allegri una squadra che possa, a differenza di quanto fatto questa stagione, tornare a dominare il calcio italiano ed essere finalmente protagonista a livello internazionale. Tante le operazioni da fare tra cui il terzino sinistro vista la situazione legata ad. LaPresseIl gol in finale di coppa Italia non basterà, molto probabilmente, a cambiare il destino di; il terzino brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2023 e sono piuttosto alte le possibilità che, in ...

