Alessandro Borghese | spifferato chi paga il conto a 4 Ristoranti | altro che gratis!

(Di domenica 15 maggio 2022) Ormai da tanti anni al timone del cooking show 4costituisce sempre un’ottima compagnia per gli amanti dei fornelli. Ma c’è una piccola curiosità che continua a destare forti dubbi: chiilall’interno del programma? Rinomato Chef nonché personaggio di forte impatto televisivo,in questi ultimi giorni è al centro di forti polemiche a seguito di alcune dichiarazioni inerenti il lavoro per i giovani, nell’ambito della ristorazione. Intanto però non si arresta la sua carriera di conduttore del piccolo schermo, pronto a tornare con unprogramma culinario, Celebrity Chef, sul canale TV8, a partire da lunedì 2 maggio, come ha affermato Davide Maggio. ...

Advertising

14Thekid : RT @silvia_lanza: #lamiatorino su 4 ristoranti di Borghese. Stasera su SKY UNO H 21.15 @turismotorino @CircoloLettori - silvia_lanza : #lamiatorino su 4 ristoranti di Borghese. Stasera su SKY UNO H 21.15 @turismotorino @CircoloLettori - _PuntoZip_ : Ripartono da TORINO le sfide tra i migliori ristoratori d’Italia di ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI - Tele_nauta : #4Ristoranti: le nuove tappe di maggio 2022 con #AlessandroBorghese su SkyUno e NOW - MauraMarangon : RT @gliarchidiAlexW: @FlaviaGufetta Saremo gli Alessandro Borghese della situazione -

Inizia stasera su Sky Uno alle 21:15 un nuovo viaggio da Nord a Sud dell'Italia con4 Ristoranti , lo show - produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia - che riparte con la nuova stagione per sette settimane. In questo nuovo viaggio lungo la Penisola ...Polemiche per una frase dello chef, prezzemolino del video."Lavorare per imparare non significa per forza essere pagati". Questa frase di(45), pronunciata in un'intervista, ha scatenato molte ...Alessandro Borghese 4 Ristoranti torna stasera su Sky Uno e NOW alle 21:15 con la nuova stagione: nella prima puntata si va a Torino. Inizia stasera su Sky Uno alle 21:15 un nuovo viaggio da Nord a Su ...Nuova rivoluzione in casa Sky che potrebbe non piacere ai fan di MasterChef preoccupati per un imminente addio al programma ...