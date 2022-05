Alessandro Borghese - 4 ristoranti | anticipazioni della prima puntata

Advertising

Le telecamere internazionali dell'Eurovision e il Salone del libro in arrivo: Torino è protagonista, e così proprio da lì riparte la nuova stagione del format di successo, "4 Ristoranti", lo show produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia che prende il via oggi, per sette settimane, in onda su Sky e in streaming su NOW. L'iconico van dai vetri oscurati dello chef Alessandro Borghese sarà in viaggio da Nord a Sud, da Alghero a Grado, dal Molise a Verona, da Gubbio fino a Milano per sette episodi inediti.