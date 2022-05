Agnelli, pronto il regalo per la Juventus ma i tifosi non ci stanno: “Tutti tranne lui” (Di domenica 15 maggio 2022) Agnelli, dopo la sconfitta in coppa Italia, è pronto a fare un grande regalo ad Allegri; il giocatore, però, non trova tuti i consensi. Una sconfitta pesante quella subita in coppa Italia dalla Juventus; il quattro a due dell’Inter ha certificato la fine della stagione, per i bianconeri, senza possibilità di alzare neanche un titolo. Il tempo per pensare agli errori commessi non è molto; i bianconeri, in estate, devono rinforzare la rosa a disposizione di Allegri con l’obiettivo di tornare a dominare il calcio italiano ed essere grandi protagonisti a livello internazionale. Tra i reparti su cui intervenire troviamo, senza nessun dubbio, l’attacco; proprio a livello offensivo, Agnelli sembra aver scelto il giocatore ideale. I tifosi, però, non sembrano contenti. LaPresseCome sappiamo ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 15 maggio 2022), dopo la sconfitta in coppa Italia, èa fare un grandead Allegri; il giocatore, però, non trova tuti i consensi. Una sconfitta pesante quella subita in coppa Italia dalla; il quattro a due dell’Inter ha certificato la fine della stagione, per i bianconeri, senza possibilità di alzare neanche un titolo. Il tempo per pensare agli errori commessi non è molto; i bianconeri, in estate, devono rinforzare la rosa a disposizione di Allegri con l’obiettivo di tornare a dominare il calcio italiano ed essere grandi protagonisti a livello internazionale. Tra i reparti su cui intervenire troviamo, senza nessun dubbio, l’attacco; proprio a livello offensivo,sembra aver scelto il giocatore ideale. I, però, non sembrano contenti. LaPresseCome sappiamo ...

