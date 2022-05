“Adesso ascoltatemi” Eurovision | Damiano dei Maneskin senza freni | bordata dal palco

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 15 maggio 2022) Iospiti anon si sono persi l’occasione di togliersi qualche sassolino della scarpa. È stata una serata ricca di colpi di scena segnata dal trionfo dell’Ucraina. La Kalush Orchestra con ‘Stefania’ ha ottenuto 631 voti, di cui ben 440 ricevuti con il televoto degli spettatori europei. All’Italia non è bastato invece il televoto: Mahmood e Blanco con ‘Brividi’ si sono classificati al sesto posto. Il duo vincitore del festival di Sanremo ha ricevuto tra giuria e televoto 268 consensi. In occasione della finale della kermesse, i vincitori di Sanremo hanno presentato una versione rinnovata di ‘Brividi’ di grande impatto emotivo e scenografico. Mahmood è entrato in scena per primo, in look total black, attaccando il brano a cappella, raggiunto dopo le prime parole da Blanco in completo bianco con ricami argento. Gran finale con ...