Achille | significato e origine del nome

La poolarità del nome si deve ad Achille, uno dei più noti e importanti eroi greci, protagonista dell'Iliade, famoso per il suo tallone, unico punto vulnerabile del suo corpo che lo portò alla morte. Il suo nome, in greco ???????? (Achilleus), è stato adattato in latino come Achilles o, meno frequentemente, Achilleus e Achillas. Sull'etimologia, incerta, sono state formulate diverse ipotesi; ad esempio, si ritiene possa derivare: da ???? (achos, "dolore"), forse combinato con ???? (laos, "popolo", "gente"); da ????? (chilos, "latte") combinato con un'alfa privativa (col senso di "nutrito senza latte"), ipotesi che altre fonti definiscono però paretimologica; dal nome del dio fluviale Acheloo Appare comunque plausibile che la sua reale origine sia ...

