Advertising

sportface2016 : Altro errore arbitrale clamoroso: #Scamacca è in chiaro fuorigioco attivo, lo 0-2 di #Berardi è da annullare. Ma… - goals_zone : ?? Bologna [1]-3 Sassuolo - Riccardo Orsolini (P) 90+2' - Ansa_ER : 3-1 al Bologna, al Sassuolo il derby emiliano. Doppietta di Scamacca, super gol di Berardi #ANSA - CanaleSassuolo : Berardi dopo Bologna-Sassuolo 1-3: “Siamo un gruppo straoridinario” - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Bologna-Sassuolo 1-3: Scamacca e Berardi decidono il derby al Dall'Ara -

Ilsbancain una sfida in cui la squadra di Sinisa Mihajlovic dice addio agli obiettivi stagionali: niente record di punti dell'era Saputo, niente colonna sinistra della classifica, ...Commenta per primo Domenico Berardi , autore di un gol in rovesciata nella vittoria per 3 - 1 del, ha parlato ai microfoni di Dazn : 'L'importante era vincere, poi ovvio che quando fai gol sei più contento, devo fare i complimenti ai miei compagni. COMPETIZIONE CON SCAMACCA - ' ...In difesa alza un muro invalicabile per il Bologna ROGERIO 6,5: dà un buon contributo alle scorribande offensive del Sassuolo; in difesa se la cava senza grandi patemi Davide FRATTESI 7: gioca una ...BOLOGNA - Il Sassuolo batte il Bologna per 3-1 nella penultima giornata di Serie A e aggancia il Torino a 50 punti. La doppietta di Scamacca e una splendida rovesciata di Berardi sono le firme sul ...