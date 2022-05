Zelensky sferza Mosca | Impotente | non lasciamo nessuno nelle sue mani

Advertising

...il suo popolo e il Presidente: ancora Draghi, " In una guerra di aggressione non può esistere alcuna equivalenza tra chi invade e chi resiste ". Non solo, il Presidente del Consiglio...Volodymyrnon è solamente il presidente dell'Ucraina in questo momento, è anche il primo ... Chele diplomazie e i governi Occidentali per avere più armi, che non si fa troppe remore ad ...«Ho pensato che fosse importante mostrare al popolo ucraino che questa guerra deve finire e che questa guerra è stata brutale», ha detto Jill Biden sottolineando che «il popolo degli Stati Uniti sta c ...Il G7 della vigilia della parata sulla Piazza Rossa è il G7 della sferzata allo zar. Lo è per la data scelta ... E tocca allo stesso presidente Volodymr Zelensky puntualizzare "la ferma determinazione ...