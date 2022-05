Zelensky: «Negoziati complessi per Azovstal». La vicepremier: «Su Putin i pacifisti si sbagliano» (Di sabato 14 maggio 2022) Si continua a trattare per salvare i militari asserragliati nell’acciaieria Azovstal di Mariupol. Dopo le dichiarazioni in questo senso del capo dell’amministrazione militare della regione di Donetsk, citato dalla Cnn, Pavlo Kyrylenko, conferme del tentativo di sbloccare la situazione di Azovstal sono arrivate dallo stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dalla vicepremier, Irina Vereshchuk, ospite ieri sera di Lilli Gruber a Otto e mezzo. Tutti, però, parlando di Negoziati difficili, senza entrare nel merito di come stanno avvenendo. Solo Vereshchuk ha aggiunto un elemento in più, parlando di un possibile scambio di prigionieri. Intanto, Viktor Andrusiv, consigliere del ministro ucraino dell’Interno, ha parlato di ingresso nella terza fase della guerra, che sarà ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 14 maggio 2022) Si continua a trattare per salvare i militari asserragliati nell’acciaieriadi Mariupol. Dopo le dichiarazioni in questo senso del capo dell’amministrazione militare della regione di Donetsk, citato dalla Cnn, Pavlo Kyrylenko, conferme del tentativo di sbloccare la situazione disono arrivate dallo stesso presidente ucraino Volodymyre dalla, Irina Vereshchuk, ospite ieri sera di Lilli Gruber a Otto e mezzo. Tutti, però, parlando didifficili, senza entrare nel merito di come stanno avvenendo. Solo Vereshchuk ha aggiunto un elemento in più, parlando di un possibile scambio di prigionieri. Intanto, Viktor Andrusiv, consigliere del ministro ucraino dell’Interno, ha parlato di ingresso nella terza fase della guerra, che sarà ...

