Yo Yo di Mika all’Eurovision | con Grace Kelly e Happy Ending | il nuovo singolo in anteprima mondiale

Leggi su optimagazine

(Di sabato 14 maggio 2022) Yo Yo diSong Contest 2022: l’artista, qui presentatore, canterà per la prima volta dal vivo ilin diretta. Il brano è già disponibile in rotazione radiofonica e negli store digitali, e stasera raggiungerà la prima serata di Rai1 in occasione della finale dell’evento musicale più seguito ed atteso del momento. Tutto sulla finale di Eurovision 2022. In gara 25 Paesi, inclusa l’Italia. Semaforo rosso, invece, per Achille Lauro in rappresentanza di San Marino, eliminato nel corso della seconda semifinale. Eliminata anche Malta, con Emma Muscat: anche per lei niente da fare dopo la seconda semifinale. 25 Paesi in gara per una lunga scaletta ricca di ospiti e di sorprese. Una performance di Laura Pausini e il ritorno sul palco di Gigliola Cinquetti ma c’è ...