“Yo yo” | alla scoperta della nuova canzone di Mika VIDEO

Leggi su lopinionista

(Di sabato 14 maggio 2022) “Unaper far sentire meglio il mondo, in tutta la sua durezza” racconta il cantante che ha presenterà il singolo durante la finale dell’Eurovision Song Contest Dal 13 maggio è disponibile il nuovo singolo diche torna con il nuovo singolo “Yo yo“. “Volevo scrivere unache potesse far piangere e bre allo stesso tempo”.commenta: “Unaper far sentire meglio il mondo, in tutta la sua durezza. Qualcosa che sarà sempre lì a confortarvi. L’ho scritta per te, mentre la ascolti nella tua stanza o in un club: non importa, si tratta solo di te”. Durante la finale dell’Eurovision Song Contest del 14 maggio, che lo vede in questi giorni nelle vesti di co-conduttore,offrirà quella che si preannuncia essere come un’indimenticabile ...