WWE: Ronda Rousey è una fighting champion, Raquel Rodriguez sfiora il colpaccio (Di sabato 14 maggio 2022) La scorsa domenica, a WrestleMania Backlash, Ronda Rousey si è presa una grande rivincita nei confronti di Charlotte Flair, è riuscita a farle pronunciare le due parole "I quit" e si è aggiudicata l'incontro infortunando l'avversaria. Adesso Ronda vuole essere una campionessa che non si nasconde, che lotta sempre e stanotte ha proposto una open challenge, ad approfittarne è stata la neo arrivata a SmackDown Raquel Rodriguez. Rispetto e lacrime La messicana è stata molto lesta ad accettare questa open challenge precedendo Shotzi che è apparsa molto contrariata, la quale a sua volta aveva chiuso in spogliatoio Aaliyah pur di partecipare al match titolato. Per chi l'ha seguita ad NXT Raquel Rodriguez non è certo una sorpresa, l'incontro ha visto ...

