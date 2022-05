WWE: Mai prendersi gioco di Happy Corbin, Madcap Moss finisce ko dopo una serie di sediate (Di sabato 14 maggio 2022) Voleva solamente festeggiare la vittoria di Wrestlemania Backlash e le belle soddisfazioni di questi ultimi mesi. Ma per Madcap Moss le cose si sono messe male a Smackdown quando alle spalle è arrivato un poco Happy Corbin che lo ha colpito con una serie di sediate. A quel punto sono dovuti intervenire sia Adam Pearce che i medici per poter valutare le condizioni di Moss, ritrovatosi presto al tappeto. La faida tra i due, insomma, non si è ancora conclusa. L’annuncio della WWE UPDATE: @MadcapMoss was transported to a local medical facility for further evaluation following tonight's attack by Happy Corbin.#SmackDown @BaronCorbinWWE pic.twitter.com/HUI7xnTwPm— WWE (@WWE) ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 14 maggio 2022) Voleva solamente festeggiare la vittoria di Wrestlemania Backlash e le belle soddisfazioni di questi ultimi mesi. Ma perle cose si sono messe male a Smackdown quando alle spalle è arrivato un pocoche lo ha colpito con unadi. A quel punto sono dovuti intervenire sia Adam Pearce che i medici per poter valutare le condizioni di, ritrovatosi presto al tappeto. La faida tra i due, insomma, non si è ancora conclusa. L’annuncio della WWE UPDATE: @was transported to a local medical facility for further evaluation following tonight's attack by.#SmackDown @BaronWWE pic.twitter.com/HUI7xnTwPm— WWE (@WWE) ...

