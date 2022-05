WWE: Ancora in calo gli ascolti di Smackdown (Di sabato 14 maggio 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di Friday Night Smackdown su FOX, la puntata che è stata quella successiva a WrestleMania Backlash, ha fatto registrare un totale di 1.795.000 spettatori e un rating per quanto riguarda la fascia demografica 18-49 di 0.40. calo degli ascolti La puntata di questa settimana dello show blu ha fatto registrare un calo negli ascolti di quasi 200.000 spettatori rispetto alla settimana precedente, anche se il dato nel rating è rimasto invariato. Leggi su zonawrestling (Di sabato 14 maggio 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di Friday Nightsu FOX, la puntata che è stata quella successiva a WrestleMania Backlash, ha fatto registrare un totale di 1.795.000 spettatori e un rating per quanto riguarda la fascia demografica 18-49 di 0.40.degliLa puntata di questa settimana dello show blu ha fatto registrare unneglidi quasi 200.000 spettatori rispetto alla settimana precedente, anche se il dato nel rating è rimasto invariato.

