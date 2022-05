Wustel Fiorucci richiamata per salmonella | massima attenzione al lotto

Leggi su leggilo

(Di sabato 14 maggio 2022) Spesso le allerte alimentari ci mettono in guardia sui prodotti acquistati che rientrano in lotti ritirati e che non bisogna affatto mangiare. Questa volta si tratta di un prodotto molto consumato, scopriamo quale. Si tratta dei wurstel di pollo e tacchinoPollì, a causa dellapresente nel prodotto ilè stato ritirato L'articolo proviene da Leggilo.org.