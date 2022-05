WTA Roma 2022: Swiatek vince sempre. La polacca domina Sabalenka e conquista la finale (Di sabato 14 maggio 2022) Non si ferma più Iga Swiatek. La polacca colleziona il ventisettesimo successo consecutivo e conquista la finale degli Internazionali d’Italia. La numero uno del mondo ha superato in due set la bielorussa Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-2 6-1 e domani andrà a caccia del suo quinto titolo stagionale ed anche del secondo di fila al Foro Italico, dopo quello dello scorso anno con il clamoroso doppio 6-0 a Karolina Pliskova. Rispetto alla finale di Stoccarda, questa volta Swiatek ha concesso addirittura un game in meno a Sabalenka. Semplicemente dominante in questo momento la numero uno del mondo, che non sembra davvero avere rivali sulla terra rossa. Sabalenka paga come sempre i soliti problemi al ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Non si ferma più Iga. Lacolleziona il ventisettesimo successo consecutivo eladegli Internazionali d’Italia. La numero uno del mondo ha superato in due set la bielorussa Arynacon il punteggio di 6-2 6-1 e domani andrà a caccia del suo quinto titolo stagionale ed anche del secondo di fila al Foro Italico, dopo quello dello scorso anno con il clamoroso doppio 6-0 a Karolina Pliskova. Rispetto alladi Stoccarda, questa voltaha concesso addirittura un game in meno a. Semplicementente in questo momento la numero uno del mondo, che non sembra davvero avere rivali sulla terra rossa.paga comei soliti problemi al ...

