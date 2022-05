West Ham United vs Manchester City: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 14 maggio 2022) Cercando di portare sei punti di vantaggio in cima alla classifica della Premier League, il Manchester City si recherà allo stadio di Londra per affrontare il West Ham United domenica 15 maggio pomeriggio. I Citizens hanno battuto il Wolverhampton Wanderers 5-1 a metà settimana, mentre la squadra di David Moyes ha vinto anche con un margine di quattro gol contro il Norwich City l’ultima volta. Il calcio di inizio di West Ham vs Manchester City è previsto alle 15 Prepartita West Ham vs Manchester City: a che punto sono le due squadre? West Ham United Il sogno dell’Europa League potrebbe essere finito per il West Ham e Moyes, ma il boss degli ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 14 maggio 2022) Cercando di portare sei punti di vantaggio in cima alla classifica della Premier League, ilsi recherà allo stadio di Londra per affrontare ilHamdomenica 15 maggio pomeriggio. I Citizens hanno battuto il Wolverhampton Wanderers 5-1 a metà settimana, mentre la squadra di David Moyes ha vinto anche con un margine di quattro gol contro il Norwichl’ultima volta. Il calcio di inizio diHam vsè previsto alle 15 PrepartitaHam vs: a che punto sono le due squadre?HamIl sogno dell’Europa League potrebbe essere finito per ilHam e Moyes, ma il boss degli ...

Advertising

periodicodaily : West Ham United vs Manchester City: pronostico e possibili formazioni #15maggio #premierleague - MFelici98 : @CB_Ignoranza Per la premier servirebbe un tracollo del City con West Ham e Aston Villa. Quindi quasi impossibile - FilippoLaBua1 : RT @thedavideduro: Roma Leicester Marsiglia Feyenoord Lipsia Francoforte West Ham Rangers Indovinate qual’è la Conference League e quale… - FilippoLaBua1 : RT @gippu1: Cos'ha in comune l'Europa League 2021-22 con la Coppa delle Coppe 1975-76? Che in semifinale ci sono West Ham, Eintracht Franco… - sportli26181512 : Chelsea, troppo alto il prezzo di Rice: Secondo la stampa inglese, Declan Rice è valutato circa 170 milioni di euro… -