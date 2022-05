Watford vs Leicester City: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 14 maggio 2022) Due squadre con nient’altro che orgoglio in linea si incontrano a Vicarage Road nella gara di Premier League di domenica 15 maggio, mentre il Watford ospita il Leicester City. I padroni di casa retrocessi sono riusciti a trattenere l’Everton su un pareggio a reti inviolate a metà settimana, mentre il risorgente Foxes ha vinto 3-0 sul Norwich City. Il calcio di inizio di Watford vs Leicester City è previsto alle 15 Prepartita Watford vs Leicester City: a che punto sono le due squadre? Watford Il proprietario dei Forest Green Rovers Dale Vince non si è tirato indietro quando ha parlato della recente partenza di Rob Edwards, con il 39enne destinato a subentrare al Watford per il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 14 maggio 2022) Due squadre con nient’altro che orgoglio in linea si incontrano a Vicarage Road nella gara di Premier League di domenica 15 maggio, mentre ilospita il. I padroni di casa retrocessi sono riusciti a trattenere l’Everton su un pareggio a reti inviolate a metà settimana, mentre il risorgente Foxes ha vinto 3-0 sul Norwich. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Il proprietario dei Forest Green Rovers Dale Vince non si è tirato indietro quando ha parlato della recente partenza di Rob Edwards, con il 39enne destinato a subentrare alper il ...

