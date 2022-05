Vulvodinia, che tipo di malattia è? Sintomi e cura: arriva la proposta di legge (Di sabato 14 maggio 2022) In questi ultimi mesi si sta parlando frequentemente della Vulvodinia, una malattia cronica che colpisce molte persone. Andiamo a vedere nel dettaglio la patologia, i Sintomi e la cura. Nonostante se ne stia parlando solo adesso in maniera insistente, questa malattia esiste da moltissimi anni e colpisce molte più persone di quanto si pensi. Recentemente è stata presentata una legge in Parlamento per fare in modo che questa patologia venga riconosciuta dal servizio sanitario nazionale. fonte foto: AdobeStockLa Vulvodinia è una condizione di dolore cronico della vulva definita dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) come un dolore che dura più di tre mesi. Questo dolore non ha una causa ben definita e ha un impatto negativo sulla vita di coloro ... Leggi su chenews (Di sabato 14 maggio 2022) In questi ultimi mesi si sta parlando frequentemente della, unacronica che colpisce molte persone. Andiamo a vedere nel dettaglio la patologia, ie la. Nonostante se ne stia parlando solo adesso in maniera insistente, questaesiste da moltissimi anni e colpisce molte più persone di quanto si pensi. Recentemente è stata presentata unain Parlamento per fare in modo che questa patologia venga riconosciuta dal servizio sanitario nazionale. fonte foto: AdobeStockLaè una condizione di dolore cronico della vulva definita dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) come un dolore che dura più di tre mesi. Questo dolore non ha una causa ben definita e ha un impatto negativo sulla vita di coloro ...

alessiawithtwos : @privodisensi comunque sì è letteralmente così perché ad esempio lo usano anche come pomata persone che soffrono di… - NicoFuccaro : #UnaFirmaPerLaVulvodinia - Firma la petizione per vedere riconosciuto il diritto alla salute e alle cure per tutte… - diejussie : risolto il problema vulvodinia + calze mettendo solo autoreggenti o a rete e che dire - damianorenoir : @syIvieharris i tre giorni di lavoro non vengono concessi perché il dolore che porta il ciclo mestruale non è valid… - anna_tiezzi : @PierluigiLardo Parlando di vulvodinia ero sicura che non ti sarebbe successo niente! ?? -