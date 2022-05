Vladimir Putin ha già vinto la guerra del gas, quello che non vi dicono: come si sta divorando l'Europa (Di sabato 14 maggio 2022) L'Europa continua a lanciare proclami e a stilare documenti. Sul primo fronte Bruxelles ha ribadito ieri che pagare il gas di Putin in rubli non si può fare, perché viola le sanzioni. Sul secondo sta circolando una nuova bozza del famoso piano RepowerEu dove finalmente compare il tetto al prezzo del metano, ma solo in caso di emergenza, mentre di fronte ad uno stop delle forniture russe scatterebbe il razionamento coordinato e la solidarietà tra gli Stati membri per aiutare chi resta a secco. Dichiarazioni e dossier che sembrano ampiamente superati dagli eventi. La situazione infatti sta precipitando e, nell'attesa che gli espertoni della Ue limino le linee di intervento e, soprattutto, trovino l'accordo per farle diventare operative, ognuno ormai si muove per conto suo. In barba a regole e sanzioni. E decretando di fatto la vittoria dello Zar, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) L'continua a lanciare proclami e a stilare documenti. Sul primo fronte Bruxelles ha ribadito ieri che pagare il gas diin rubli non si può fare, perché viola le sanzioni. Sul secondo sta circolando una nuova bozza del famoso piano RepowerEu dove finalmente compare il tetto al prezzo del metano, ma solo in caso di emergenza, mentre di fronte ad uno stop delle forniture russe scatterebbe il razionamento coordinato e la solidarietà tra gli Stati membri per aiutare chi resta a secco. Dichiarazioni e dossier che sembrano ampiamente superati dagli eventi. La situazione infatti sta precipitando e, nell'attesa che gli espertoni della Ue limino le linee di intervento e, soprattutto, trovino l'accordo per farle diventare operative, ognuno ormai si muove per conto suo. In barba a regole e sanzioni. E decretando di fatto la vittoria dello Zar, ...

Advertising

rtl1025 : ?????? Il presidente Vladimir #Putin è gravemente malato di cancro e in #Russia è già in corso un golpe per rimuoverl… - pietroraffa : == Il presidente Vladimir Putin sarebbe gravemente malato e in Russia è già in corso un golpe per rimuoverlo. È qua… - GiovaQuez : Il tentativo di dividere le persone tra pacifisti e guerrafondai in occidente è quantomeno strumentale. Di guerrafo… - AttilaAzureRive : RT @mrcllznn: La svolta di Svezia e Finlandia (la prima neutrale da secoli) benedetta dalla Gran Bretagna è un'altra conferma di ciò che Vl… - Pierpao83699717 : RT @AndreaLompio53: Vladimir #Solovyov: 'Caro #Putin, non è ilpopolo italiano che ci disprezza, ma solo il governo Draghi.' No, no, caro V… -