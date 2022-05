VIDEO MotoGP | l’ingegnere di Bagnaia | “La fiducia del pilota conta tantissimo Ha ritrovato stabilità”

Leggi su oasport

(Di sabato 14 maggio 2022) Ci voleva una conferma dopo l’ottima prestazione in Spagna, a Jerez de la Frontera; oggi ne è arrivata una parziale, domani potrebbe arrivare quella ufficiale, definitiva, per Francesco: ildella Ducati è tornato a correre al suo livello aggiudicandosi la pole position odierna. L’uno-due Ducati grazie alla seconda posizione nel Q2 di Jack Miller manifesta il gran ritmo imposto oggi dal team di Borgo Panigale, e due straordinari piloti come l’azzurro e l’australiano ne hanno approfittato per aggiudicarsi le prime due posizioni in griglia di partenza.di, Tommaso Pagano, ha commentato le ultime prestazioni dell’italiano e di una Ducati ritrovata ai microfoni di Sky Sport: “Ladel, in ...