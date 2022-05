VIDEO Moto2 | GP Francia 2022 | gli highlights delle qualifiche | Pedro Acosta in pole | male Vietti

(Di sabato 14 maggio 2022) C’è voluto un po’ di tempo per adattarsi alla nuova categoria, adesso però sembra essere a proprio agio:ha conquistato quest’oggi la primaposition inin occasione del Gran Premio dipresso il circuito Bugatti di Le Mans. Già in mattinata, durante la terza sessione di prove libere, con un super giro lo spagnolo aveva chiuso davanti a tutti, dimostrando di avere confidenza con la moto e con la pista, oltre che un gran ritmo. Di tutt’altra storia invece la giornata del leader del Motomondiale, Celestino. Le FP3 non sono andate come previsto, restando escluso dalle prime quattordici posizioni e, dunque, è stato costretto a passare dal Q1 per accedere alla fase finale. Tuttavia, ...

Advertising

MotorcycleSp : Sam Lowes ha subito un grave incidente oggi durante la seconda sessione di qualifiche per la categor... #MotoGP… - RoAnaSal69 : RT @CUPRA_it: Il giorno di una nuova grande gara si avvicina! Siamo pronti a vivere con voi ogni curva di questo Gran Premio di Francia, @V… - LucianoQuaranta : RT @SkySportMotoGP: ?? Gli highlights delle prime libere a Le Mans di #Moto3, #Moto2 e #MotoGP ?? @MotoGP ? #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #F… - AlbaEmilian : RT @SkySportMotoGP: ?? Gli highlights delle prime libere a Le Mans di #Moto3, #Moto2 e #MotoGP ?? @MotoGP ? #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #F… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? Gli highlights delle prime libere a Le Mans di #Moto3, #Moto2 e #MotoGP ?? @MotoGP ? #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #F… -

OA Sport

... Sky Sport Uno e in streaming su NOW: Moto3 alle 11,alle 12.20, MotoGP alle 14 . FOTOGALLERY ... ma l'episodio non ha interrotto l'attività in pista ILDELL'INCENDIO - LE MANS, LE LIBERE ...MOTOGP STREAMINGE DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE PROVE LIBERE Come sempre le prove, le ...lo troveranno al numero 208 del decoder e potranno qui seguire anche le due classi "inferiori" comee ... VIDEO Moto2, GP Francia 2022: highlights e sintesi prove libere Le qualifiche del GP di Francia della Moto2, settimo round del Mondiale 2022, hanno sorriso allo spagnolo Pedro Acosta. Il campione del mondo della Moto3 dell'anno passato ha ottenuto la sua prima pol ...Clamoroso il 19° posto in griglia di Celestino Vietti: il leader del mondiale per soli 6 millesimi non passa il taglio della Q1 e sarà costretto a partire dalla settima fila. Il suo sarà un GP di Fran ...