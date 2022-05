Vezzano Ligure | assalto alla banca Crédit Agricole | razziati 50 mila euro I clienti ostaggio dei rapinatori per 40 minuti

Advertising

LiguriaOggi : Vezzano Ligure, rapina con ostaggi al Credit Agricole Carispezia - Pimpabg : Vezzano Ligure... ?? - erny65491857 : RT @Archi_Traveler: Vezzano Ligure, Italy ???? - sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea Genova - Pisa, dalle ore 07.40 traffico ferroviario tornato r… -

" Curiose parrucche calate sulla testa. Grandi occhiali a nascondere gli occhi. E, sulla bocca, bandane o mascherine. Non hanno atteso l'orario di chiusura, i quattro rapinatori che ...Ha detto così, ad un cliente, uno dei quattro rapinatori che ieri hanno portato via 46mila euro dalla filiale del Credit Agricole del Termo, nel Comune di. Era da tempo che la ...Colpo in banca da 46mila euro al Termo di quattro uomini travisati e senza armi. Un’anziana è scoppiata in lacrime ed è stata consolata ...Colpo in banca da 46mila euro al Termo di quattro uomini travisati e senza armi. Un’anziana è scoppiata in lacrime ed è stata consolata ...