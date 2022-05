Vertice Nato a Berlino, il ministro turco: «Svezia e Finlandia supportano il Pkk, è inaccettabile» (Di sabato 14 maggio 2022) Ankara continua ad accusare Svezia e Finlandia di attività terroristiche in territorio turco. Sono di oggi le parole del ministro degli Esteri Mevlüt Çavu?o?lu alla chiusura del Vertice Nato di Berlino: «La Nato è un’alleanza e in un’alleanza si è solidali. Svezia e Finlandia stanno supportando i terroristi del Pkk, che ci attaccano quotidianamente». Çavu?o?lu ha quindi accusato l’organizzazione nordatlantica: «È inaccettabile che alleati e amici supportino dei terroristi», aggiungendo che «la maggioranza del popolo turco è contraria e ci sta chiedendo di bloccare l’ingresso nella Nato». Nonostante queste dichiarazioni, pare che la Turchia non chiuderà le porte ... Leggi su open.online (Di sabato 14 maggio 2022) Ankara continua ad accusaredi attività terroristiche in territorio. Sono di oggi le parole deldegli Esteri Mevlüt Çavu?o?lu alla chiusura deldi: «Laè un’alleanza e in un’alleanza si è solidali.stanno supportando i terroristi del Pkk, che ci attaccano quotidianamente». Çavu?o?lu ha quindi accusato l’organizzazione nordatlantica: «Èche alleati e amici supportino dei terroristi», aggiungendo che «la maggioranza del popoloè contraria e ci sta chiedendo di bloccare l’ingresso nella». Nonostante queste dichiarazioni, pare che la Turchia non chiuderà le porte ...

Advertising

fattoquotidiano : Già a capo del Comando operativo di vertice interforze: “Nessuno parla più di pace, l’Ue non esiste. Basta guardare… - TerlizziGerard3 : RT @tg2rai: Vertice @NATO a #Berlino. Il nodo ingresso #Finlandia e #Svezia. #Mosca: 'Pronti a una reazione politica'. #Russia taglia elett… - tg2rai : Il presidente finlandese chiama #Putin. 'Noi nella Nato', la risposta: 'Un errore'. #Mosca chiude le forniture elet… - ultimenews24 : (Adnkronos) - L'Unione europea sia 'sempre di più in prima linea' per la pace in Ucraina. Lo chiede il ministro deg… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: Vertice @NATO a #Berlino. Il nodo ingresso #Finlandia e #Svezia. #Mosca: 'Pronti a una reazione politica'. #Russia taglia elett… -