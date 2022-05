Verona-Torino | le probabili formazioni del match

(Di sabato 14 maggio 2022) Al Bentegodi si gioca nel pomeriggio la 37° giornata di Serie A. Alle 18:00 ilscenderà in campo contro ildi Juric. Entrambe le due squadre ormai non hanno più obiettivi raggiungibili per la fine della stagione, pertanto la sfida di oggi sarà solo un impegno per onorare la fine del campionato 2021/22. Ilarriva a questodalla sonora sconfitta in rimonta del Milan, che ad inizio primo tempo perdeva 1-0, e alla fine ha trionfato sui scaligeri per 1-3. Stesso esito per il Toro di Juric, che nella giornata precedente ha subito la sconfitta per merito di un Napoli forse ritrovato. LeQUI– I padroni di casa schierano in porta Montipò, difeso dal trio Casale, Günter e Ceccherini. Centrocampo solido, con Tameze ...

Advertising

TuttoHellasVer1 : Verona-Torino: i 23 giocatori gialloblù convocati da Igor Tudor - TuttoHellasVer1 : Verona-Torino: dove seguire in diretta l'incontro, gialloblù su DAZN - TuttoHellasVer1 : Verona-Torino: ultima vittoria gialloblù nel 2018, doppietta di Valoti - TuttoHellasVer1 : Verona-Torino: numeri e curiosità - TuttoHellasVer1 : L'Arena - Verona-Torino, le probabili scelte di Tudor e Juric -

Alle 18 poi Udinese - Spezia e. Alle 20.45, infine, la Roma riceve il Venezia (in diretta su Sky): i giallorossi cercano punti per la corsa a un posto in Europa, i veneti devono ...I partenopei vengono dal successo esterno di misura contro il, firmato Fabian Ruiz. ... I rossoneri vengono dal successo esterno in rimonta contro ilfirmato Tonali e Leao e sono primi ...Mister Igor Tudor ha convocato 23 calciatori per Hellas Verona - Torino, match valido per la 37a giornata della Serie A TIM 2021/22 e in programma oggi, sabato 14 maggio, al 'Bentegodi', con calcio ...Diego Coppola e Pawel Dawidowicz tornano tra i convocati: e senz’altro questa la più bella notizia per quanto riguarda i giocatori chiamati da Tudor per la sfida tra il Verona e il Torino in programma ...