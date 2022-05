Verona-Torino | Brekalo show | destro magico per il gol dell’1-0 VIDEO

(Di sabato 14 maggio 2022) Ci pensa Josipa sbloccare il risultato di, match della penultima giornata di Serie A 2021/2022. L’ex Wolfsburg ha ricevuto palla in area, si è spostato palla sule ha lasciato partire un tiro a giro che si è infilato sotto l’incrocio dei pali. Niente da fare per Montipò e per la difesa scaligera. Si tratta della settima rete stagionale per il croato. SportFace.

Thiago Motta Ammoniti: Nuytinck (U), Gyasi (S): 0 - 1 LIVE 19' Brekalo (T)(3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Ilic, Lazovic; Lasagna, ...Alle 18 sono iniziate Udinese - Spezia e. Alle 20.45, infine, la Roma riceve il Venezia (in diretta su Sky): i giallorossi cercano punti per la corsa a un posto in Europa, i veneti ...VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini ... Praszelik. Allenatore: Tudor. TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. A disposizione: ...PRIMO TEMPO 26' Si riprende a giocare adesso. 24' COOLING BREAK! Intanto si ferma la partita per far bere i calciatori a seguito del gran calcio. 23' Pericoloso in area Simeone ...