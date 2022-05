Valtteri Bottas e la fidanzata Tiffany, nudo frontale integrale: foto a luci rosse dopo il GP | Guarda (Di sabato 14 maggio 2022) Valtteri Bottas ha approfittato della settimana di pausa del Mondiale di Formula 1 per concedersi una vacanza con la fidanzata Tiffany Cromwell. Il pilota dell'Alfa Romeo, reduce da un ottimo settimo posto nel Gran Premio di Miami, è rimasto negli Stati Uniti e si sta godendo un viaggio con la compagna e alcuni amici tra le bellezze del Colorado. Bottas si è concesso un'avventura nella foresta di Aspen, situata nel Parco Nazionale delle Montagne Rocciose: qui ha deciso di farsi un bagno completamente nudo e di farsi anche scattare una foto, che sembra un dipinto per quanto è bella la cornice naturale offerta dalle betulle e dagli alti fusti. D'altronde per uno come lui che è cresciuto in Finlandia non deve essere stato un problema immergersi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022)ha approfittato della settimana di pausa del Mondiale di Formula 1 per concedersi una vacanza con laCromwell. Il pilota dell'Alfa Romeo, reduce da un ottimo settimo posto nel Gran Premio di Miami, è rimasto negli Stati Uniti e si sta godendo un viaggio con la compagna e alcuni amici tra le bellezze del Colorado.si è concesso un'avventura nella foresta di Aspen, situata nel Parco Nazionale delle Montagne Rocciose: qui ha deciso di farsi un bagno completamentee di farsi anche scattare una, che sembra un dipinto per quanto è bella la cornice naturale offerta dalle betulle e dagli alti fusti. D'altronde per uno come lui che è cresciuto in Finlandia non deve essere stato un problema immergersi ...

