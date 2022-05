Valeria Rossi: sai quanto guadagna ogni anno con 3 parole? Da non credere (Di sabato 14 maggio 2022) Vi ricordate di Valeria Rossi? La cantante di Tre parole? Ecco quanta guadagna oggi In una recente intervista la cantante di Tre parole si è raccontata a lungo, parlando appunto del successo e di cosa fa oggi. Valeria Rossi ha ammesso che nonostante gli sforzi non è mai più riuscita a raggiungere quel successo avuto con il brano sopra citato, tanto da decidere di prendere strade diverse dalla musica. Vediamo insieme cosa fa oggi. Cosa fa oggi Valeria? -WebTre parole: una hit in Italia e Spagna In un’intervista rilasciata a Un giorno da pecora Valeria Rossi è tornata a parlare della canzone svelando delle inedite curiosità. La cantante ha ammesso che con il brano Tre ... Leggi su formatonews (Di sabato 14 maggio 2022) Vi ricordate di? La cantante di Tre? Ecco quantaoggi In una recente intervista la cantante di Tresi è raccontata a lungo, parlando appunto del successo e di cosa fa oggi.ha ammesso che nonostante gli sforzi non è mai più riuscita a raggiungere quel successo avuto con il brano sopra citato, tanto da decidere di prendere strade diverse dalla musica. Vediamo insieme cosa fa oggi. Cosa fa oggi? -WebTre: una hit in Italia e Spagna In un’intervista rilasciata a Un giorno da pecoraè tornata a parlare della canzone svelando delle inedite curiosità. La cantante ha ammesso che con il brano Tre ...

Advertising

radiocalabriafm : Valeria Rossi - Io So Che Si Ti Volevo - radiocalabriafm : VALERIA ROSSI - LUNA DI LANA - EnergyWebRadio1 : ??“Dammi tre parole: sole, cuore, elezione”. Valeria Rossi scende in politica Dalle 'istruzioni per muovere le mani'… - RadioStudioStar : Ecco cosa fa adesso Valeria Rossi - BITCHYFit : Dammi tre parole: sole, cuore, amore! Valeria Rossi svela quanto guadagna oggi con quella hit del 2001 -