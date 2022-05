Valentino Rossi | il numero 46 sarà ritirato al Mugello

Advertising

Gazzetta_it : MotoGp: il numero 46 di Valentino Rossi verrà ritirato. La cerimonia al Mugello - SkySportMotoGP : Valentino Rossi, al Mugello verrà ritirato il numero 46 #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #FrenchGP - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Sarà ritirato per sempre il numero 46 di Vale Rossi: cerimonia al Mugello #motogp #rossi - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Sarà ritirato per sempre il numero 46 di Vale Rossi: cerimonia al Mugello #motogp #rossi - MotociclismoIT : Il 46 di Valentino Rossi verrà ritirato al Mugello -

Milano, 14 maggio 2022 - Il 46 apparterrà per sempre a. La Dorna ha infatti deciso di ritirare il numero: nessuno potrà più utilizzarlo in MotoGp . La cerimonia andrà ...Simon Gachet mete tutti in riga tutti durante la Q1 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup in quel di Magny - Cours. Turno perfetto per il padrone di casa di Tresor by Car ...Roma, 14 mag. – (Adnkronos) – Il motomondiale si appresta a celebrare Valentino Rossi nel fine settimana del Gp d'Italia in programma al Mugello nell'ultimo fine settimana di maggio. Sabato 28, poco ...Nel frattempo, il motomondiale si prepara a celebrare Valentino Rossi nel fine settimana del Gp d’Italia in programma al Mugello: sabato 28 maggio, prima delle qualifiche ufficiali, verrà ritirato il ...