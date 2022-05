Vaccini, in Italia superato il tetto di 137 milioni di somministrazioni. Ecco le regioni più “virtuose” (Di sabato 14 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Raggiunge quota 137.313.338 il numero delle vaccinazioni somministrate in Italia, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute e aggiornati alle ore 19.34 di oggi. Ciclo vaccinale primario: con almeno una dose 49.385.704, 91,47% della popolazione over 12 (persone con almeno una somministrazione). Ciclo vaccinale 48.618.924, 90,05% della popolazione over 12 (persone che hanno completato il ciclo vaccinale). Guariti 1.927.531, 3,57% della popolazione over 12 guarita da al massimo 6 mesi senza alcuna somministrazione. Totale 51.313.235, 95,04% della popolazione over 12. Dose addizionale/booster: Dose addizionale/richiamo (booster 39.464.257, 82,73% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi. Guariti post seconda dose/unica dose 5.242.374 10,99% della popolazione ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 14 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Raggiunge quota 137.313.338 il numero delle vaccinazioni somministrate in, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute e aggiornati alle ore 19.34 di oggi. Ciclo vaccinale primario: con almeno una dose 49.385.704, 91,47% della popolazione over 12 (persone con almeno una somministrazione). Ciclo vaccinale 48.618.924, 90,05% della popolazione over 12 (persone che hanno completato il ciclo vaccinale). Guariti 1.927.531, 3,57% della popolazione over 12 guarita da al massimo 6 mesi senza alcuna somministrazione. Totale 51.313.235, 95,04% della popolazione over 12. Dose addizionale/booster: Dose addizionale/richiamo (booster 39.464.257, 82,73% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi. Guariti post seconda dose/unica dose 5.242.374 10,99% della popolazione ...

borghi_claudio : @ScaltritiLab Eh mica tanto. Uno che usa un paese diversissimo dall'italia, con sanità imparagonabile, con dati pre… - Adnkronos : #Covid, ecco i primi casi di #Omicron4 in Italia: la variante è più contagiosa e può superare i vaccini. - SecolodItalia1 : Vaccini, in Italia superato il tetto di 137 milioni di somministrazioni. Ecco le regioni più “virtuose”… - mtracca : RT @intuslegens: Mi chiedevo, se in Italia vigesse la legge americana, che prevede sanzioni severe per il politico che mente pubblicamente,… - Giovann32159310 : RT @intuslegens: Mi chiedevo, se in Italia vigesse la legge americana, che prevede sanzioni severe per il politico che mente pubblicamente,… -