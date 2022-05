Usa | agente uccide donna di 75 anni affetta da demenza | il video rilasciato dalla polizia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 maggio 2022) Siamo a Las Cruces, in New Mexico, Stati Uniti. Una, Jennifer Enriquez, chiama il 911 dicendo di essere in pericolo, perché sua madre è diventata aggressiva. Un poliziotto arriva sul posto e trova Amelia Baca, 75da, con un lungo coltello da cucina in mano. L’episodio è avvenuto il 16 aprile ma solo in questi giorni lahaildell’accaduto registratobodycam dell’. Come si vede nel filmato, l’uomo ordina alladi lasciare il coltello. Lei sembra non capire e quando si avvicina di un passo verso il poliziotto, questi le spara due colpi,ndola. Sul caso è stata avviata un’indagine. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.