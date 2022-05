Uomini e Donne, ve lo ricordate Mario Serpa? Dopo l’addio ecco che fine ha fatto (Di sabato 14 maggio 2022) Uno dei tornisti di Uomini e Donne di cui ci ricordiamo meglio. Ritorniamo a parlare di Mario Serpa, ecco chi è È passato un po’ di tempo da quando Mario Serpa ha lasciato il trono gay del dating show di Maria de Filippi, Uomini e Donne. È la città di Anzio a dare i natali a Mario Serpa, il 29 aprile del 1986. Se il suo nome è noto è perché ha ricoperto il ruolo di corteggiatore gay all’interno di Uomini e Donne. All’età di 25 anni Mario condivide con tutto il mondo il suo orientamento sessuale, una scelta fatta a quell’età perché non sapeva quale sarebbe stata la reazione dei genitori. In quel periodo questa rivelazione alzò un ... Leggi su topicnews (Di sabato 14 maggio 2022) Uno dei tornisti didi cui ci ricordiamo meglio. Ritorniamo a parlare dichi è È passato un po’ di tempo da quandoha lasciato il trono gay del dating show di Maria de Filippi,. È la città di Anzio a dare i natali a, il 29 aprile del 1986. Se il suo nome è noto è perché ha ricoperto il ruolo di corteggiatore gay all’interno di. All’età di 25 annicondivide con tutto il mondo il suo orientamento sessuale, una scelta fatta a quell’età perché non sapeva quale sarebbe stata la reazione dei genitori. In quel periodo questa rivelazione alzò un ...

