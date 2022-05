Uomini e Donne, un amato ex cavaliere è tornato single e potrebbe rientrare nel programma (Di sabato 14 maggio 2022) Marcello Messina è tornato single e ora che la storia d’amore con la Viviana, la donna conosciuta fuori dal programma, è terminata, l’ex cavaliere ha svelato che sarebbe pronto a tornare a Uomini e Donne, ma per farlo dovrebbe avere la mente libera. L’amato ex cavaliere del Trono Over, noto per la sua relazione con Ida Platano è stato intervistato dal portale Piùdonna e ha svelato i motivi per cui si è conclusa la sua storia con Viviana: In questi mesi, uscito dal programma, mi sono dedicato alla mia storia con Viviana, che è stata vissuta intensamente ma che purtroppo è terminata. Non c’è un colpevole per la fine di questo rapporto…io penso che alla base ci sia una mancanza di compatibilità caratteriale. Sei mesi di vita vissuta ... Leggi su isaechia (Di sabato 14 maggio 2022) Marcello Messina èe ora che la storia d’amore con la Viviana, la donna conosciuta fuori dal, è terminata, l’exha svelato che sarebbe pronto a tornare a, ma per farlo dovrebbe avere la mente libera. L’exdel Trono Over, noto per la sua relazione con Ida Platano è stato intervistato dal portale Piùdonna e ha svelato i motivi per cui si è conclusa la sua storia con Viviana: In questi mesi, uscito dal, mi sono dedicato alla mia storia con Viviana, che è stata vissuta intensamente ma che purtroppo è terminata. Non c’è un colpevole per la fine di questo rapporto…io penso che alla base ci sia una mancanza di compatibilità caratteriale. Sei mesi di vita vissuta ...

