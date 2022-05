United Rugby Championship: Smith fa volare Treviso oltre le Zebre (Di sabato 14 maggio 2022) Si è conclusa la sfida tutta italiana tra la Benetton Treviso e le Zebre Parma, valevole come recupero del nono turno dell’United Rugby Championship 2022. Con le due squadre ormai fuori dalla corsa playoff la partita aveva un valore soprattutto simbolico ed era fondamentale per guardare con più ottimismo al futuro. Ecco come è andata. Parte subito benissimo la Benetton Treviso, che dopo due minuti di gioco trova la prima meta con Rhyno Smith che si invola in solitaria e poi trasforma per il 7-0. Al 5’ va in meta anche Ruzza, ma il TMO annulla per un in avanti. Insistono i padroni di casa e al 15’ Smith non trova i pali dopo una punizione a favore della Benetton. Al 17’ seconda meta per i biancoverdi, con Albornoz che libera in prima fase Padovani e ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Si è conclusa la sfida tutta italiana tra la Benettone leParma, valevole come recupero del nono turno dell’2022. Con le due squadre ormai fuori dalla corsa playoff la partita aveva un valore soprattutto simbolico ed era fondamentale per guardare con più ottimismo al futuro. Ecco come è andata. Parte subito benissimo la Benetton, che dopo due minuti di gioco trova la prima meta con Rhynoche si invola in solitaria e poi trasforma per il 7-0. Al 5’ va in meta anche Ruzza, ma il TMO annulla per un in avanti. Insistono i padroni di casa e al 15’non trova i pali dopo una punizione a favore della Benetton. Al 17’ seconda meta per i biancoverdi, con Albornoz che libera in prima fase Padovani e ...

