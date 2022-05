Ungheria | la nuova presidente condanna la Russia | “No a una nuova Unione Sovietica” E apre all’Ue | “Pronti a fare sacrifici”

(Di sabato 14 maggio 2022) È una frenata a sorpresa, inaspettata quella dell’sui rapporti con lae sulla linea da tenere ineuropea. E arriva per bocca dellaKatalin Novak, anche lei membro del partito di maggioranza Fidesz del premier Viktor Orban, che nel discorso di insediamento a Budapest, parlando nella piazza del Parlamento, non ha fatto sconti a Vladimir Putin: “L’l’aggressione dellacontro un Paese sovrano, l’Ucraina“. Ma soprattutto ha assicurato che il Paese “è pronto aper la pace e non vuole ostacolare gli alleati”, precisando però che “non consente decisioni che significhino uno degli ungheresi che risulti ...

Advertising

Mariate48641882 : RT @uaworldit: Durante la sua inaugurazione, la nuova Presidentessa dell'Ungheria Katalin Novák ha condannato l'invasione Russa e sostenuto… - smilypapiking : RT @uaworldit: Durante la sua inaugurazione, la nuova Presidentessa dell'Ungheria Katalin Novák ha condannato l'invasione Russa e sostenuto… - biserka30048567 : RT @uaworldit: Durante la sua inaugurazione, la nuova Presidentessa dell'Ungheria Katalin Novák ha condannato l'invasione Russa e sostenuto… - aleappo53 : RT @uaworldit: Durante la sua inaugurazione, la nuova Presidentessa dell'Ungheria Katalin Novák ha condannato l'invasione Russa e sostenuto… - ailinon80 : RT @uaworldit: Durante la sua inaugurazione, la nuova Presidentessa dell'Ungheria Katalin Novák ha condannato l'invasione Russa e sostenuto… -

Il Fatto Quotidiano

...mentre il nostro governo sta ultimando il terzo decreto interministeriale per spedire una... Senza contare che il nostro paese manderà anche circa 800 militari in Bulgaria e, come ...... da Paesi come Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Norvegia, Ucraina, Portogallo, Polonia,,... ma poi ha beneficiato dei nostri consigli e del nostro supporto ha trovato unadirezione. ... Ungheria, la nuova presidente condanna la Russia: “No a una nuova Unione Sovietica” Si profila una nuova avventura per Beppe Sannino, ex tecnico tra le altre di Siena e Palermo. Dopo gli ultimi tre anni in giro pe il mondo tra Libia, Grecia e Ungheria, il mister nativo di Ottaviano ...Filiale che si aggiunge a quelle in Germania, Ungheria, Austria, Croazia e Turchia ... nei prossimi 10 anni nell’ambito dell’elettro mobilità saranno creati 50mila nuovi posti di lavoro. «L’auto sta ...