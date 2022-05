Un’altra gaffe di Ilary Blasi all’Isola: vede ovunque Carmen Russo (VIDEO) (Di sabato 14 maggio 2022) Non c’è puntata dell’Isola dei famosi 2022 senza gaffe di Ilary Blasi e ieri sera, la conduttrice, ne ha regalata Un’altra. Puntata parecchio movimentata quella in onda il 13 maggio 2022 su Canale 5 ma non sono mancate anche le risate di Ilary e dei due opinionisti. E il VIDEO tra i più cliccati della serata è chiaramente quello in cui si vede Ilary Blasi evocare “Carmen Russo” una concorrente fantasma all’Isola dei famosi. Forse avete pensato che la Blasi, ha parlato di Carmen Russo scambiando il suo nome con quello di Carmen di Pietro. Ebbene no. Nel momento in cui la Blasi ha fatto il nome della ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 14 maggio 2022) Non c’è puntata dell’Isola dei famosi 2022 senzadie ieri sera, la conduttrice, ne ha regalata. Puntata parecchio movimentata quella in onda il 13 maggio 2022 su Canale 5 ma non sono mancate anche le risate die dei due opinionisti. E iltra i più cliccati della serata è chiaramente quello in cui sievocare “” una concorrente fantasmadei famosi. Forse avete pensato che la, ha parlato discambiando il suo nome con quello didi Pietro. Ebbene no. Nel momento in cui laha fatto il nome della ...

